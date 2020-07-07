شكرا لقرائتكم خبر عن المدير التنفيذي للشركة الراعية لإنتر: «يمكننا مساعدة النادي لضم ميسي.. ولكن» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد ماركو ترونشيتي، المدير التنفيذي لشركة «بيرلي» الراعية لقميص نادي إنتر ميلان الإيطالي، أن الشركة يمكنها مساعدة الفريق في الحصول على خدمات النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد برشلونة الإسباني.

وكانت تقارير قد أشارت إلى رغبة «ميسي» في الرحيل عن برشلونة بنهاية عقده الموسم القادم، وهو ما نفاه رئيس البلوجرانا جوسيب بارتوميو لاحقًا في تصريحات صحفية مؤكدًا أن الأرجنتيني يرغب في الاعتزال بقميص البلوجرانا.

وقال «ترونشيتي»، في حوار لـ Gr Parlamento: «صراحة، في أوقات كهذه، لا يمكننا الاستثمار في الرياضة أكثر مما نفعل بين فورميلا 1 والكأس الأمريكية، وإنتر».

وأضاف: «علينا أن نطلب من ستيفين زهانج (رئيس إنتر) أن يبذل مجهودًا من جانبه، يمكننا المساعدة، ولكن لا يمكننا فعل شيئًا كبيرًا».