أرتيتا يحسم مصير سيبايوس مع آرسنال

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 7 يوليه 2020
أكد مدرب آرسنال، ميكل أرتيتا، أن النادي يجري محادثات مع ريال مدريد للإبقاء على داني سيبايوس، في ظل انتهاء إعارة صانع اللعب قريباً.
غاب سيبايوس الذي انضم لآرسنال في يوليو من العام الماضي، لما يزيد على شهرين بسبب إصابة في عضلات الفخذ الخلفية، لكنه هز الشباك في الوقت المحتسب بدل الضائع ضد شيفيلد يونايتد الأسبوع الماضي، ليرسل آرسنال إلى نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.
وقال أرتيتا قبل مواجهة ليستر سيتي في الدوري اليوم الثلاثاء: "نتحدث إلى ريال مدريد، بكل تأكيد لا نمتلك اللاعب، ليس بين أيدينا، ولذلك يجب أن يكون هناك حوار بين الناديين لنرى ما يمكن فعله، أنا سعيد به حقاً، وبالطريقة التي يتطور بها".
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