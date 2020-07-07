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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر حادث مؤسف بجانب ملعب إيفرتون والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 7 يوليه 2020
فتحت شرطة مرسيسايد تحقيقاً، بعد إشعال النار فوق تمثال ديكسي دين الهداف التاريخي لإيفرتون خارج إستاد جوديسون بارك.
قال إيفرتون في بيان: النادي يتعاون مع الشرطة في التحقيق، النصب التذكاري لم يتضرر".
وتابع: "نشجع كل من يملك معلومات حول هذه الواقعة المحبطة الاتصال بشرطة مرسيسايد، بعد التفتيش وتنظيف النصب التذكاري والموقع نستطيع أن نؤكد عدم حدوث أي أضرار دائمة بتمثال هدافنا العظيم، أو بالأزهار الموجودة تحت التمثال".
وقاد دين الذي سجل 383 هدفاً مع إيفرتون من بينها 60 في الدوري خلال موسم واحد، النادي على الفوز بالدوري مرتين وكأس الاتحاد الإنجليزي مرة واحدة، والتمثال موجود خارج إستاد جوديسون بارك منذ عام 2001.
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