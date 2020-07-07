شكرا لقرائتكم ميركاتو الأهلى والزمالك.. هدوء فى كرة القدم ومشتعل فى اليد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يواصل الأهلى والزمالك تنفيذ هدنة الصفقات فى ترتيب الميركاتو الصيفى بين الأهلى والزمالك على صعيد كرة القدم، إلا أن الأمر مشتعلا بقوة فى كرة اليد.

ونجح كلا الفريقين في التعاقدات وتجديد عقود اللاعبين مع تغيير الأجهزة الفنية لتدعيم الصفوف فى الموسم الجديد خاصة أن الزمالك يسعى إلى استمرار السيطرة على البطولات محليا وأفريقيا، بينما يطمح الأهلى فى تصحيح الأوضاع .

كرة اليد فى الأهلى



فنجح النادى الأهلى فى تعيين طارق محروس الحاصل على برونزية كأس العالم للشباب 2019 على رأس القيادة الفنية خلفا للمدير الفنى للسويدى لأولا ليندجرين .

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فيما نجح الأهلى فى ضم محسن رمضان لاعب المنتخب الوطنى الأول لكرة اليد وهداف منتخب الشباب لتدعيم صفوف الفريق بداية من الموسم المقبل، بعد الحصول الاستغناء الخاص باللاعب من نادى هليوبوليس، عقب انتهاء فترة إعارته مع نادى مضر السعودى، حيث أتم النادى كافة الاتفاقات الخاصة بالحصول على خدماته بداية من الموسم الجديد ولمدة أربعة مواسم على أن يتم قيده بقائمة الفريق فور فتح باب الانتقالات للموسم الجديد وتجديد تعاقد ممدوح طه والإتفاق على استعادة عمر ياسين بعد إنهاء احترافه فى السد القطرى .

كرة اليد فى الزمالك



بينما تجح الزمالك فى تعيين الزمالك حسين زكى على رأس القيادة الفنية وتجديد تعاقد يحيى الدرع الذى كان مطمع الأهلى للحصول على خدماته هذا الموسم، والحصول على توقيع عمر الوكيل "بكار" نجم الأهلى والشارقة الإماراتى السابق مع التطلع إلى تجديد تعاقد باقى النجوم المنتهية عقودها .