شكرا لقرائتكم الأهلى يتوصل لاتفاق نهائى مع المقاولون لضم طاهر طاهر 5 مواسم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل توصل مسئولو النادى الأهلى، لاتفاق مع المقاولون على ضم طاهر محمد طاهر نجم المقاولون العرب، بعد الجلسات التى جمعت الطرفيين خلال الأيام الماضية، فى الوقت الذى يتم حالياً كتابة العقود تمهيداً لتوقيعها بشكل رسمى من جميع الأطراف، وحصل الأهلى على توقيع طاهر محمد طاهر لمدة 5 سنوات بداية من الموسم المقبل، فى الوقت الذى حصل اللاعب على وعد شفهى بالسماح له بخوض تجربة الاحتراف حال تلقيه عرضاً مناسباً فى أى وقت.

وعلم "الخليج 365"، أن قيمة صفقة طاهر محمد طاهر ستصل قيمتها لحوالى 25 مليون جنيه، بعد الوصول لذلك الرقم بعد أن عرض الأهلى فى بداية المفاوضات دفع 18 مليون جنيه، بينما تسمك المقاولون العرب بالحصول على 40 مليون جنيه قبل أن يتم التوافق فى النهاية على 25 مليوناً، ويضع مسئولو الأهلى والمقاولون العرب بنداً فى العقد يسمح لإدارة الذئاب الحصول على نسبة 25 % من عائد بيع اللاعب مستقبلاً.

من جانبه، أعرب طاهر محمد طاهر عن امنيته بالمشاركة فى أولمبياد طوكيو 2021، مؤكدًا أن تركيزه فى الفترة الحالية بشأن الأولمبياد، مضيفا أن الجيل الحالى من اللاعبين قادر على صناعة الانجاز وتحقيق نجاح كبير فى أولمبياد طوكيو، وتحدث طاهر عن منافسته مع نجوم الأهلى، مؤكدًا إنه قادر على التنافس مع هؤلاء النجوم، خاصة وإنه يثق فى قدراته ومؤهلاته التى ستجعل له دور فعال داخل كتيبة الشياطين الحمر، لافتًا إلى أن جمهور الأهلى كبير ودائمًا داعم لفريقه.

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وعن علاقته برمضان صبحي، لاعب الأحمر والمعار من صفوف هيدرسفيلد الإنجليزي، قال: "رمضان زميلى منذ مرحلة الناشئين ولكن شخصيته أصبحت ناضجة أكثر بعد الاحتراف فى الدورى الإنجليزى وأصبح بمثابة القائد"، وأوضح: "ابتعدت عن الملاعب لفترة بسبب الإصابة وذلك اثر على مستوايى ولكنى قادر على العودة من جديد".