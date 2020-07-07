شكرا لقرائتكم لاعبو الزمالك يتوافدون على النادي لإجراء مسحة كورونا الثانية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل بدأ لاعبو الزمالك، التوافد على مقر النادي فى ميت عقبة لإجراء المسحة الثانية للتأكد من سلامة اللاعبين من فيروس كورونا قبل العودة إلى المران إستعدادا لإستئناف الدورى يوم 7 أغسطس.

ومن المتوقع الإعلان عن الجدول النهائى لمسابقة الدوري الممتاز خلال الايام القليلة المقبلة بناء على تصريحات عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية التى تدير اتحاد الكرة .

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وطلبت إدارة الكرة بنادى الزمالك من اتحاد الكرة، الحصول على نتيجة فحوصات كورونا التى يخضع لها الفريق، فى نفس يوم التحليل حتى يتمكن الفريق من التدريب فى اليوم التالى لإجراء التحاليل، خاصة أنه فى حالة إجراء تحاليل دورية للاعبين سيضطر الفريق إلى انتظار النتيجة حتى لا يكون أحدًا مصاباً بذلك الفيروس ويقوم بنقله إلى زملائه بالفريق الأبيض.

ويواصل الجهاز الطبى بنادى الزمالك بقيادة الدكتور محمد أسامة، متابعة حالة مصابى الفريق بفيروس كورونا حيث يخضع الثنائى مصطفى فتحى صانع ألعاب الفريق ومنتصر الرملى إدارى الفريق للعزل المنزلى، بعد تأكد إصابتهم بذلك الفيروس فى المسحة الأولى التى أجراها الفريق يوم الجمعة الماضى كما يواصل أيضًا محمد عواد حارس الفريق، العزل المنزلى، رغم سلبية المسحة الثانية حيث ينتظر الحارس الخضوع غدًا لمسحة جديدة من أجل التأكد من تعافيه بشكل تام من ذلك الفيروس، حيث سينتظر عواد نهاية مدة الأسبوعان للتأكد تماما من تعافيه من الإصابة.