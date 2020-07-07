شكرا لقرائتكم عبد الظاهر السقا يطالب محمود وادى بالتركيز مع المصرى وغلق باب الرحيل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل طالب عبد الظاهر السقا المدير الرياضى للمصرى البورسعيدى، خلال جلسة خاصة مع الفلسطينى محمود وادى مهاجم الفريق، بضرورة التركيز مع الفريق خلال الفترة المقبلة وغلق صفحة العروض التى وصلته مؤخرا مؤكدا أن مجلس الإدارة لن يقف أمام أى لاعب شريطة تقديم عرض مادى يليق بإمكانيات اللاعب والنادى .

وأوضح السقا للاعب أنه يمتلك حب جماهيرى كبير داخل مدينة بورسعيد نظرا للعلاقة الوطيدة التى تربطه بالجماهير منذ قدومه للمصرى الموسم قبل الماضى بعدما أحرز العديد من الأهداف المؤثرة خلال الفترة الماضية، مؤكدا له على ضرورة الحفاظ على تلك الجماهيرية خلال الفترة الحالية، خاصة أن طارق العشرى المدير الفنى للفريق يتمسك باستمراره ويرفض رحيله لأى نادى فى ظل أزمة القيد التى تحرم المصرى من إبرام صفقات فى الميركاتو الصيفى المقبل.

من جانبه أكد اللاعب أنه يعيش حالة من الاستقرار الفنى مع الفريق وأنه يشعر بالطمأنينة داخل مدينة بورسعيد، مشددا على أنه سيغلق صفحة العروض وسيركز مع الفريق بالدورى ولن يرحل إلا بموافقة مجلس إدارة النادى .

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من ناحية اخرى يحاول طارق العشرى، المدير الفنى للمصرى البورسعيدى، استنساخ تجربة الثلاثى الشاب كريم العراقى وحسن على وإسلام عطية الذين تم تصعيدهم مع الأجهزة الفنية السابقة للفريق من قطاع الناشئين، ونجحوا فى إثبات جدارتهم بارتداء الفانلة الخضراء، وأصبحوا فى وقت قياسى من الأعمدة الرئيسية التى يعتمد عليها أى مدير فنى، وكان آخرهم إيهاب جلال الذى قرر تصعيد الثنائى على وعطية ومنحهم الفرصة سواء محليا أو أفريقيا واستطاعا الثنائى المشاركة بشكل فعال مع الفريق وإحراز العديد من الأهداف المؤثرة .