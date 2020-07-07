شكرا لقرائتكم سيف زاهر : حازم إمام صاحب فكرة الكرة الموحدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف سيف زاهر عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق، أن فكرة وجود كرة موحدة لمباريات الدوري المصري ترجع إلى حازم إمام عضو مجلس الجبلاية السابق.

وأعلنت اللجنة الخماسية المؤقتة لإدارة إتحاد الكرة، برئاسة عمرو الجناينى، فى مؤتمر صحفي عن الكرة الموحدة لمباريات الدوري المقرر استخدامها خلال الفترة القادمة.

وقال سيف زاهر فى تصريحات صحفية : " حازم إمام صاحب فكرة الكرة الموحدة لمنافسات الدوري الممتاز منذ 3 سنوات " ، فى إشارة منه إلى أن الكرة الموحدة ليست فكرة وليدة من قبل اللجنة الخماسية التى تدير الجبلاية فى الوقت الحالي .

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وجه اتحاد الكرة الشكر للمهندس هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد السابق على هامش الإعلان عن الكرة الموحدة للدوري الممتاز والزي الجديد للحكام، على دوره الكبير في ملف الرعاية مع الشركة العالمية للملابس الرياضية والتي قدمت أيضًا الكرة الموحدة للدوري المصري، خاصة أنه تعاقد مع الشركة قبل رحيل المجلس السابق.

وقال عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية إن الإدارة الحالية كانت حريصة على إكمال ما بدأه المجلس السابق من ملفات، ويجب توجيه الشكر لهم على ما بذلوه من مجهود ضخم في المرحلة الماضية.

وأكد محمد فضل عضو اللجنة الخماسية أن المهندس هاني أبو ريدة ومجلسه السابق بذل جهدًا كبيرًا في سبيل إتمام ملف التعاقد نع شركة الملابس الرياضية لتكون الراعي للكرة المصرية مشددًا على أن الجهد كان كبيرًا واللجنة الخماسية أكملت على هذا الملف في التعاقد الحالي.