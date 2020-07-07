شكرا لقرائتكم عمرو الجنايني يرد على هجوم حسين عبد اللطيف : "كتر خيرك" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل علق عمرو الجناينى رئيس اللجنة الخماسية لادارة اتحاد الكرة، على انتقادات حسين عبد اللطيف المدير الفنى السابق لمنتخب الكرة النسائية، قائلا:" كتّر خيرك".

وقال عمرو الجنايني فى تصريحات صحفية أنه لا يعلم سر انتقادات عبد اللطيف خاصة أن اللجنة الخماسية بالجبلاية لم تتأخر عن دعم منتخب الكرة النسائية، وتوفير كافة احتياجاته لتحقيق النجاح ومع ذلك تم توجه الشكر لحسين عبد اللطيف وجهازه بمنتهى الاحترام بعد الخسارة والخروج من الدور الاول من تصفيات كأس العالم على يد منتخب المغرب.

ووجه حسين عبد اللطيف، هجوما تجاه اللجنة الخماسية خلال الساعات الأخيرة فى تصريحات تليفزيونية، مؤكدا إنه استقال من منصبه بسبب سوء معاملة أعضاء اللجنة الخماسية له وعدم تنفيذ ما وعدوا به قبل توليه المسئولي مشيرا إلى أن جمال محمد علي نائب رئيس اللجنة ألح عليه أكثر من مرة لقبول المهمة، "ثم تهربوا من توقيع العقد معه بطريقة غريبة، رغم أنهم مكلفون بإدارة الكرة المصرية".

وأكد عبد اللطيف أن أعضاء اللجنة تهربوا من عمل لائحة للاعبات، كان قد طالبهم بها أكثر من مرة لصرف مستحقاتهن.. ولفت إلى أن بعضهن يأتي من الصعيد للتدريب وينفقن أموالا كثيرة من جيوبهن، مضيفا: "لم تحصل اللاعبات على جنيه واحد طوال 4 أشهر، ولم تمنحهن اللجنة الملابس الخاصة بالمنتخب، مما جعل البعض يتبرع لهن بأحذية لأداء المباريات وهو أمر لا يليق بمنتخب يحمل اسم مصر".

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وكشف مسئولو اتحاد الكرة أن تأجيل بطولة كأس الأمم الأفريقية 2021 التى كانت ستقام فى الكاميرون فى يناير المقبل، لن يؤثر بأى حال من الأحوال على ضغط جدول الدورى الحالى عند استكماله، موضحين أنهم كانوا على علم منذ شهر تقريبًا بتأجيل أمم أفريقيا لمدة سنة، لذلك فإن جدول الدورى المقرر إعلانه خلال أيام سيكون مضغوطًا كما هو دون تعديل بعد قرار تأجيل البطولة.

كان الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، أعلن تأجيل بطولة كأس الأمم الأفريقية لمدة عام واحد لتقام 2022، وحدد الاتحاد المصرى لكرة القدم يوم 7 أغسطس المقبل موعدا لاستئناف مسابقة الدورى الممتاز لموسم 2019-2020.

وأكد حسام الزناتى مدير المسابقات بالاتحاد أن استئناف المسابقة سيبدأ بالمباريات المؤجلة، كما أنه بصدد إعلان جدول المباريات على مرحلتين، تتضمن الأولى المباريات المقرر اقامتها في الفترة من 7 أغسطس المقبل وحتى نهاية الشهر نفسه، وسيتم الكشف عنه فور الوصول لموقف نهائي بشأن ملعب أسوان الذي طلب آداء مبارياته بالقاهرة، تمهيدا لإرسال الجدول إلى الجهات المعنية واعتماده رسميا قبل الإعلان عنه خلال أيام، وأضاف مدير مسابقات الاتحاد أن المرحلة الثانية للجدول وتتضمن المباريات المقرر إقامتها اعتبارا من أول سبتمبر وحتى نهاية المسابقة سيتم الكشف عنها فور إعلان الاتحاد الأفريقي لكرة القدم عن المواعيد النهائية للدورين قبل النهائي والنهائي لبطولتي أبطال الدوري والكونفيدرالية.

وفيما يتعلق بالدرجات الأدنى لمسابقة الدوري يؤكد الاتحاد المصري لكرة القدم أن كل ما يتردد بخصوصها مجرد اجتهادات صحفية وسوف تعلن اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة الاتحاد القرار النهائي بشأنها الأسبوع المقبل.