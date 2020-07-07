شكرا لقرائتكم فرج عامر يحصل على وعد من الأهلى بتجديد إعارة صلاح محسن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد فرج عامر رئيس نادى سموحة، أنه حصل على وعد من مسئولى الأهلى بتجديد إعارة صلاح محسن مهاجم الفريق الأحمر مع الموج الأزرق فى الموسم المقبل، بناء على رغبة من الطرفين خاصة أن السويسرى رينيه فايلر لا يرغب فى عودة اللاعب خلال الفترة الحالية بعدما قام الخواجة السويسرى بتجديد عقده لمدة عام وهو ما جعل عودة اللاعب أمرا صعبا فى ظل اعتماد فايلر على عدد من اللاعبين وتفضيله استمرار محسن مع إحدى الأندية المنافسة للمشاركة بشكل أساسى لاكتساب الخبرات بالإضافة لرغبة اللاعب نفسه الذى يفضل النادى السكندرى للمشاركة ومن ثم الانضمام لقائمة المنتخب الأوليمبى المشاركة فى أولمبياد طوكيو العام المقبل .

ومن المقرر أن يعقد فرج عامر جلسة ودية مع محمود الخطيب رئيس النادى الأهلى خلال الفترة المقبلة لحسم ملف بعض الإعارات التى سيحصل عليها سموحه من النادى السكندرى على رأسهما ناصر ماهر وصلاح محسن .

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من ناحية أخرى استقر الجهاز الفنى لسموحة بقيادة حمادة صدقى على عودة محمود منصور ظهير أيسر الفريق بانتهاء إعارته لحرس الحدود بنهاية الموسم الحالى لتدعيم الجبهة اليسرى عقب عودة أحمد فتوح الظهير الأساسى للزمالك .

ويبحث الجهاز الفنى لسموحه التعاقد مع ظهير أيسر خلال الميركاتو الصيفى المقبل لتدعيم تلك الجبهة التى تمثل صداع فى رأس الجهاز الفنى خاصة وأنه كان يعتمد على أحمد فتوح بشكل أساسى إلا أن إدارة ناديه ارتأت عودته بعد تألقه اللافت للنظر مع الفريق السكندرى والمنتخب الأوليمبى فى الموسم الحالى .