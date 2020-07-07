شكرا لقرائتكم نادين السلعاوي تعود إلى مصر بعد فتح حركة الطيران مع أمريكا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وصلت نادين السلعاوى لاعبة كرة السلة بالنادى الأهلى إلى مصر عائدة من الولايات المتحدة الأمريكية منذ ساعات بعد فتح حركة الطيران وانتهاء دراستها بجامعة نورث كارولينا، بدورى الجامعات الأمريكية، والتي استمرت فيها لمدة 4 سنوات ، حققت خلالها الكثير من البطولات والألقاب، واستطاعت دخول التاريخ بعدما تصدرت قائمة المسجلين التاريخيين للجامعة.

وسجلت نادين السلعاوى 10 نقاط فى مباراة واحدة، ليصل مجموع النقاط التى حققتها مع الجامعة الأمريكية 1912 نقطة لتصبح أكثر لاعبة تسجيلا للنقاط فى تاريخ الجامعة، وسبق لها تحقيق ألقابا مميزة مع جامعتها فى دورى الجامعات الأمريكية، حيث أصبحت أفضل وافدة فى دورى الجامعات بعد عام واحد من تواجدها فى أمريكا

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ورغم إلغاء دورى السلة بأمريكا بسبب فيروس كورونا، إلا أن السعاوي استمرت هناك نظرا لظروف دراستها حيث أن الدراسة كانت مستمرة "أون لاين"، ولم تعود إلا بعد انتهاء دراستها.

يذكر أن نادين هي شقيقة أحمد السلعاوى لاعب فريق سلة الأهلى، وابنة محمد سيد سليمان السلعاوي ، نجم القلعة الحمراء السابق في العصر الذهبى .