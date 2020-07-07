شكرا لقرائتكم فيردر بريمن يبقى في الدوري الألماني على حساب هايدنهايم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - استمر فريق فيردر بريمن في دوري الدرجة الأولى الالماني لكرة القدم (بوندسليجا) بعد تعادله مع مضيفه هايدنهايم 2 - 2 يوم الاثنين في إياب ملحق الصعود والهبوط.

وتقدم بريمن بهدف عكسي سجله نورمان ثيوركاوف لاعب هايدنهايم بطريق الخطأ في مرماه بعد مضي ثلاث دقائق من بداية اللقاء.

ولكن قبل خمس دقائق من نهاية اللقاء أدرك تيم كليندينست التعادل لهايدنهايم الذي كان يحلم بالتأهل إلى البوندسليجا للمرة الأولى في تاريخه.

Advertisements

وفي الوقت بدل الضائع للمباراة سجل لودفيج أوغوستينسون الهدف الثاني لبريمن.

وحصل هايدنهايم على ضربة جزاء في الوقت بدل الضائع سجل منها تيم كلينيست الهدف الثاني له وللفريق الذي احتل المركز الثالث بدوري الدرجة الثانية.

وتعادل الفريقان 2 - 2 في مجموع اللقاءين عقب انتهاء مباراة الذهاب بالتعادل السلبي لكن بريمن استفاد من قاعدة احتساب الهدف خارج الأرض بهدفين ليحافظ على استمراره في البوندسليغا.

ويعتبر بريمن أكثر فريق خاض مباريات في تاريخ البوندسليغا بإجمالي 1900 مباراة، وشارك في جميع مواسم دوري الدرجة الأولى باستثناء موسم 1980 - 1981.