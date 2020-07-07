هدف يونايتد.. بوروسيا دورتموند يحدد "الموعد النهائي" لانتقال سانشو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أحمد فاروق

حدد نادي بوروسيا دورتموند الألماني الموعد النهائي للسماح بانتقال نجمه الإنجليزي جادون سانشو، المرغوب من قبل العديد من الأندية الأوروبية الكبرى، أبرزها مانشستر يونايتد.

وتألق سانشو البالغ من العمر 20 عامًا بشكل مبهر في الموسمين الأخيرين، ليجذب اهتمام العديد من الأندية الكبرى، لكن تقارير إنجليزية وألمانية أكدت أن مانشستر يونايتد هو الأقرب للتعاقد مع اللاعب.

وتبعًا لصحيفة "بيلد" الألمانية، فإن بوروسيا دورتموند حدد العاشر من أغسطس المقبل كموعد نهائي لانتقال سانشو، نظرًا لرغبة النادي الألماني في تحديد موقف أحد أبرز نجومه، من الرحيل أو الاستمرار بصفوف الفريق في الموسم المقبل.

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وامتد الموسم الأوروبي الحالي بشكل استثنائي، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، الذي أوقفه لما يزيد عن ثلاثة أشهر، وتقام منافسات المراحل المتبقية من عمر بطولتي دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي في شهر أغسطس المقبل.

وأكدت العديد من التقارير الألمانية خلال الأسابيع الماضية أن السعر المطلوب في سانشو هو ما مثل عائقًا أمام حسم انتقاله، حيث يصر بوروسيا دورتموند على الحصول على 120 مليون يورو نظير الموافقة على رحيله.

وأصبح سانشو أحد أبرز نجوم الكرة الألمانية في الموسمين الأخيرين، حيث سجل 33 هدفًا، وصنع 39 بقميص بوروسيا دورتموند، في مختلف المسابقات.