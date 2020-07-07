منافس الأهلي.. الناهيري يصدم الوداد ويشترط مبلغا ضخما لتجديد عقده

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

قالت تقارير مغربية، إن محمد الناهيري مدافع الوداد المغربي اشترط الحصول على مبلغ ضخم مقابل الموافقة على تجديد عقده.

وانتهى عقد الناهيري مع الوداد بنهاية شهر يونيو الماضي، ورفض اللاعب استئناف التدريبات مع ناديه قبل الحصول على مستحقاته المالية المتأخرة وحسم مستقبله مع الفريق المغربي.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "le 360" سبورت المغربية تبعًا لمصادرها الخاصة، فإن الناهيري فاجأ سعيد الناصيري، رئيس الوداد الرياضي، بعدما رفع راتبه وطلب الحصول على مليون دولار من أجل تجديد عقده لمدة 3 مواسم.

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وكانت الصحيفة ذاتها، قد أكدت أمس الاثنين، أن إدارة النادي المغربي تسعى لتجديد عقد لاعب الفريق لمدة موسمين مقبلين، بعد توصية من الإسباني خوان كارلوس جاريدو مدرب الوداد الذي طلب الإبقاء على خدمات الناهيري خلال الفترة المقبلة.

الناهيري ساهم بشكل كبير في تأهل الوداد إلى نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، بعدما قاده للفوز بهدفين مقابل هدف على النجم الساحلي التونسي في مجموع لقائي الذهاب والإياب لدور ربع النهائي.

يذكر أن الوداد سيلتقي مع الأهلي في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا التي قرر الاتحاد الأفريقي للعبة (كاف) إقامتها بنظام المباراة الواحدة وليس بنظام الذهاب والإياب كما هو معتاد.