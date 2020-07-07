النقاز: هدفي الأول مع الترجي التتويج بدوري الأبطال

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365- (د ب أ):

كشف حمدي النقاز، المنضم حديثا إلى صفوف فريق الترجي التونسي، أنه يتطلع إلى التتويج بلقب دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم مع فريقه الجديد.

وقال النقاز في حوار لموقع نادي الترجي على الإنترنت عقب أول مشاركة له في تدريبات الفريق أمس الاثنين، إن هدفه الأول مع الترجي سيكون الفوز باللقب الأفريقي الذي ينقص سجله كلاعب حتى الآن.

وأوضح اللاعب السابق لفريق النجم الساحلي والزمالك المصري "لعبت مع فرق كبيرة في تونس ومصر. فزت بجميع الألقاب لكن ينقصني لقب دوري أبطال أفريقيا. أطمح إلى التتويج بهذا اللقب مع الترجي. أعد الجمهور بتقديم كل ما لدي".

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وعن مشاركته الأولى في تدريبات الفريق، قال النقاز "مصافحتي الأولى كانت جيدة ووجدت الترحيب من جميع اللاعبين... معرفتي بالبعض ممن لعبت معهم في المنتخب مثل الذوادي وخليل شمام والخنيسي ستساعدني على الاندماج في الترجي".

وعن انضمامه للنادي، أفاد النقاز بأن المفاوضات كانت سلسة مع رئيس الترجي حمدي المدب ولم تكن هناك أي عراقيل من شأنها أن تعطل انضمامه إلى الفريق.

وسيكون اللاعب مؤهلا للعب مع فريقه الجديد اعتبارا من منتصف سبتمبر، وحتى ذلك، أوضح النقاز أنه سيخضع لبرنامج إعداد خاص لاستعادة جاهزيته إثر توقفه عن اللعب منذ فبراير الماضي.

يذكر أن النقاز غادر فريق الزمالك في ديسمبر الماضي بعد أن كان قد انضم إليه قادما من النجم الساحلي التونسي، وذلك بسبب خلاف مالي، ليخوض بعدها تجربة قصيرة بنادي سودوفا الليتواني حتى تاريخ عودته إلى تونس في فبراير الماضي.