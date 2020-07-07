لاعب طائرة الأهلي : متحمسون لاستئناف الموسم الرياضي

أكد حسام يوسف، لاعب الفريق الأول لكرة الطائرة «رجال» بالنادي الأهلي، أن الفريق بدأ مرحلة صعبة من الإعداد؛ تمهيدا لاستئناف النشاط الرياضي من جديد، بعد فترة التوقف الطويلة، وهو ما ترك آثارا سلبية على الحالة البدنية والفنية للاعبين.

وقال حسام يوسف إن العودة للمران بعد توقف أكثر من 4 شهور يتطلب المزيد من الجهد في التدريبات من جانب الجميع؛ للوصول إلى نفس مستوى الجاهزية الذي كان عليه اللاعبين قبل فترة التوقف. وأوضح أن الجهود التي يقوم بها الجهاز الفني لإعادة اللاعبين لمستواهم البدني والفني، تتم وسط إجراءات احترازية مشددة طبقا لإرشادات وزارتي الصحة والرياضة، من خلال عمليات التعقيم والتطهير المستمر للملاعب وأدوات التدريب، والالتزام بالتباعد الاجتماعي.

وأكد حسام يوسف أن اتباع البروتوكول المحدد من جانب الجهات المسئولة في الدولة، سيعطي دفعة كبيرة لاستكمال الموسم الجاري، دون التعرض للعدوى بفيروس

وأضاف حسام يوسف، أن لاعبي الأهلي اعتادوا على المركز الأول، ولن يقبلوا إلا بحصد البطولات من أجل إسعاد الجماهير، والجهاز الفني للفريق يعمل بشكل مستمر على خلق دوافع جديدة للاعبين بهدف تحقيق المزيد من الإنجازات، كما أن عقلية لاعبي الأهلي وتكوينهم النفسي لا يقبل سوي الفوز بالبطولات.

وأكد اللاعب أن «طائرة الأهلي» استعاد اللاعبين المصابين قبل فترة التوقف، وهو ما يمنحه دفعة فنية ومعنوية كبيرة قبل استئناف المباريات، ويعزز فرص الفوز بالبطولات التي ينافس عليها. اللاعبين لمستواهم البدني والفني، تتم وسط إجراءات احترازية مشددة طبقا لإرشادات وزارتي الصحة والرياضة، من خلال عمليات التعقيم والتطهير المستمر للملاعب وأدوات التدريب، والالتزام بالتباعد الاجتماعي.وأكد حسام يوسف أن اتباع البروتوكول المحدد من جانب الجهات المسئولة في الدولة، سيعطي دفعة كبيرة لاستكمال الموسم الجاري، دون التعرض للعدوى بفيروس كورونا . وأضاف اللاعب أن هناك تصاعدا تدريجيا في المستوى البدني للاعبي الأهلي، خلال فترة الإعداد، وهناك حماس كبير بينهم لاستكمال الموسم، وهو ما يحفزهم ويساعدهم في تحمل التدريبات الشاقة ، خاصة أن الفريق كان ينافس على لقبي الدوري وكأس مصر، ويسعى غلي حسمهما.وأضاف حسام يوسف، أن لاعبي الأهلي اعتادوا على المركز الأول، ولن يقبلوا إلا بحصد البطولات من أجل إسعاد الجماهير، والجهاز الفني للفريق يعمل بشكل مستمر على خلق دوافع جديدة للاعبين بهدف تحقيق المزيد من الإنجازات، كما أن عقلية لاعبي الأهلي وتكوينهم النفسي لا يقبل سوي الفوز بالبطولات.وأكد اللاعب أن «طائرة الأهلي» استعاد اللاعبين المصابين قبل فترة التوقف، وهو ما يمنحه دفعة فنية ومعنوية كبيرة قبل استئناف المباريات، ويعزز فرص الفوز بالبطولات التي ينافس عليها.

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