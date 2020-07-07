أكد حسام يوسف، لاعب الفريق الأول لكرة الطائرة «رجال» بالنادي الأهلي، أن الفريق بدأ مرحلة صعبة من الإعداد؛ تمهيدا لاستئناف النشاط الرياضي من جديد، بعد فترة التوقف الطويلة، وهو ما ترك آثارا سلبية على الحالة البدنية والفنية للاعبين.
وقال حسام يوسف إن العودة للمران بعد توقف أكثر من 4 شهور يتطلب المزيد من الجهد في التدريبات من جانب الجميع؛ للوصول إلى نفس مستوى الجاهزية الذي كان عليه اللاعبين قبل فترة التوقف. وأوضح أن الجهود التي يقوم بها الجهاز الفني لإعادة
وأكد حسام يوسف أن اتباع البروتوكول المحدد من جانب الجهات المسئولة في الدولة، سيعطي دفعة كبيرة لاستكمال الموسم الجاري، دون التعرض للعدوى بفيروس كورونا. وأضاف اللاعب أن هناك تصاعدا تدريجيا في المستوى البدني للاعبي الأهلي، خلال فترة الإعداد، وهناك حماس كبير بينهم لاستكمال الموسم، وهو ما يحفزهم ويساعدهم في تحمل التدريبات الشاقة ، خاصة أن الفريق كان ينافس على لقبي الدوري وكأس مصر، ويسعى غلي حسمهما.
وأضاف حسام يوسف، أن لاعبي الأهلي اعتادوا على المركز الأول، ولن يقبلوا إلا بحصد البطولات من أجل إسعاد الجماهير، والجهاز الفني للفريق يعمل بشكل مستمر على خلق دوافع جديدة للاعبين بهدف تحقيق المزيد من الإنجازات، كما أن عقلية لاعبي الأهلي وتكوينهم النفسي لا يقبل سوي الفوز بالبطولات.
وأكد اللاعب أن «طائرة الأهلي» استعاد اللاعبين المصابين قبل فترة التوقف، وهو ما يمنحه دفعة فنية ومعنوية كبيرة قبل استئناف المباريات، ويعزز فرص الفوز بالبطولات التي ينافس عليها.
كانت هذه تفاصيل خبر لاعب طائرة الأهلي : متحمسون لاستئناف الموسم الرياضي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.