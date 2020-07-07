تنس طاولة الأهلي : طبقنا كافة الإجراءات الوقاية خلال التدريبات

عبر سيد لاشين، كابتن فريق تنس الطاولة بالنادي ،عن سعادته بعودة النشاط الرياضي مجددًا واستئناف التدريبات البدنية، في ظل تطبيق الإجراءات الاحترازية بعد التوقف الطويل؛ بسبب وباء كورونا، مؤكدًا أن تلك الفترة كانت صعبة للغاية ولكنها جعلت الجميع يشعرون بقيمة وأهمية التدريبات اليومية والمسابقات المحلية والدولية.

وقال لاشين إن عودة النشاط الرياضي والرجوع للتدريبات داخل ملاعب النادي أسعد جميع اللاعبين بعودة الحياة مرة أخرى للرياضة، مشيرًا إلى أن فريق تنس الطاولة متشوق لاستئناف المسابقات المحلية والمنافسة بشراسة عليها.

وأضاف لاشين أن النادي الأهلي وجهاز التنس شدد على ضرورة الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية والوقائية خلال التدريبات، وفي مقدمتها التباعد بين اللاعبين، وارتداء المدربين للكمامات الطبية خلال التدريبات البدنية. وأوضح كابتن فريق تنس الطاولة بالنادي، أن الجهاز الفني كان متواصلًا معهم بشكل يومي خلال فترة التوقف، لتحفيز اللاعبين على مواصلة اللاعبين تدريباتهم البدنية وأحيانا الفنية على الطاولة الشخصية، وذلك للمحافظة على لياقتهم البدنية.

وأضاف لاشين أن الجهاز الفني

لتنس الطاولة بقيادة أشرف عبد الفتاح، قرر خوض التدريبات البدنية خلال الفترة الحالية استعدادًا لعودة التدريبات الفنية داخل الصالات والمقرر لها منتصف الشهر الجاري، حتي يستعيد اللاعبون لياقتهم البدنية والعودة تدريجيًا لمستواهم السابق قبل فترة التوقف.وفيما يتعلق بالمسابقات قال لاشين إن الدوري المحلي منقسم لجزأين؛ الأول هو دور المجموعات وقد أنهاه الأهلي متصدرًا مجموعته وتأهل لدور الـ8 ، وحاليًا في انتظار الدورات المجمعة المقرر الإعلان عن مواعيدها من قبل اتحاد اللعبة.واختتم لاشين قائلًا: الأهلي قادر على المنافسة بقوة على كافة البطولات والمسابقات، فالأهلي دائمًا يسعى إلى الألقاب وحصد البطولات ولا يقبل إلا المركز الأول.