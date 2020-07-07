الاتفاق السعودي يرضخ لمطالب الحارس الجزائري " مبولحي" أخيرا

رضخت إدارة نادي الاتفاق السعودي لكرة القدم لمطالب الحارس الدولي الجزائري رايس مبولحي، وقررت تسوية مستحقاته العالقة، املا في عودته للسعودية والمشاركة في التدريبات. وكشفت جريدة " الاقتصادية" السعودية، أن الجهاز الإداري للنادي عرف كيف يقنع بطل إفريقيا بالعودة لأرض المملكة، مع تسليمه راتب شهرين كاملين. يقنع بطل إفريقيا بالعودة لأرض المملكة، مع تسليمه راتب شهرين كاملين. وكان مبولحي قد رفض إستئناف التدريبات في وقت سابق، وإشترط حصوله على راتبين شهريين كاملين بلا خصم بعد تخفيض رواتب اللاعبين بسبب خصم بعد تخفيض رواتب اللاعبين بسبب كورونا . وشرعت إدارة الاتفاق البحث عن شركة طيران خليجية لتوفير رحلة خلال الأسبوع المقبل لإحضاره من العاصمة الفرنسية باريس. ووعد رايس مبولحي إدار ناديه بالعودة للتدريبات مع بقية زملائه في خلال 10 أيام، بعد حل المشكلة بين الطرفين.

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