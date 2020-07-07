بسبب خطأ طبي: إصابة 19 لاعبًا في بلغاريا بكورونا

تسبب خطأ أحد المختبرات في إصابة 19 لاعبًا بفيروس كورونا بعد مشاركتهم في مباراة جمعت بين تسارسكو سيلو وتشيرنو موري في الدوري البلغاري الممتاز لكرة القدم.
وبحسب موقع "Sportstar"، فقد شارك مارتين كافدانسكي، مدافع فريق تسارسكو سيلو في مواجهةتشيرنو موري، الخميس الماضي، رغم إصابته بفيروس كورونا. وتم اختيار كافدانسكي ضمن التشكيلة الأساسية، بعد أن أبلغ المختبر، الذي يجري فحوص اللاعبين، نادي تسارسكو سيلو، واتحاد كرة القدم البلغاري، بأن كل الاختبارات جاءت سلبية.
ولكن بعد نهاية المباراة، أعلن فريق تسارسكو سيلو إصابة ثلاثة من لاعبيه بكورونا، فيما كشف فريق تشيرنو موري عن 16 إصابة في صفوف لاعبيه. وأقر المختبر الذي أجرى فحص كورونا لكافدانسكي بخطئه.
تجدر الإشارة إلى أن المباراة انتهت بفوز رفاق كافدانسكي بأربعة أهداف مقابل هدف واحد.
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