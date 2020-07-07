مدرب سيدات سلة الأهلي : فترة التوقف الماضي كانت عصيبة على الجميع

أكد علي هاشم، المدير الفني لفريق السيدات لكرة السلة بالنادي الأهلي، سعادته بعودة التدريبات، وفقًا لقرار الدولة النشاط الرياضي الذي أسعد كل الرياضيين في مصر، مشيرا إلى أن جميع اللاعبات في الفريق لديهم حماس كبير للتدريبات، والعودة للمباريات من جديد.

وقال هاشم، إن اتحاد السلة أعلن عن عودة المسابقات في أغسطس المقبل، وهذا يؤكد أن المنظومة الرياضية تعمل بشكل صحيح لإعادة الحياة إلى طبيعتها مرة

أخرى بعد غياب فترة طويلة.ووصف هاشم، فترة التوقف الطويلة، بأنها الأصعب في حياة كل الرياضيين، وهي المرة الأولى في التاريخ الحديث للرياضة، وهو أمر غير طبيعي؛ لأن التوقف غالبا ما يكون في نهاية الموسم ولمدة شهرين فقط قبل بداية الموسم وليس أربع شهور.وأشار هاشم، إلى أن الجهاز الفني كان على تواصل دائم مع اللاعبات(اون لاين) بشكل يومي من خلال، ويقدم لهم البرامج التدريبية والتعليمات الضرورية؛ للحفاظ على اللياقة البدنية والأوزان الصحية.وأضاف المدير الفني لـ«سيدات السلة»، أن الجميع متحمس لعودة النشاط مرة أخري والمشاركة في التدريبات واستئناف المسابقات، وحسم بطولة الدوري.وأكد هاشم، أن هناك منافسات تنتظر الفريق بعد عودة النشاط الرياضي، وعلى رأسها بطولة الدوري وبطولة منطقة القاهرة، ونعمل على الفوز بجميع المباريات التي يشارك بها الفريق، مشيرا إلى أن النادي الأهلي يسعى للحصول علي المركز الأول في جميع البطولات التي يشارك بها.