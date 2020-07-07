حقيقة تدخل عبد الرزاق حمد الله لجلب يونس بلهندة إلى النصر السعودي

كشف النجم المغربي عبد الرزاق حمدالله حقيقة تدخله في المفاوضات بين إدارة نادي النصر السعودي ومواطنه المغربي يونس بلهندة لجلب الأخير إلى صفوف العالمي خلال موسم الانتقالات الصيفية الجاري .

وقال عبد الرزاق حمد الله في تصريحات صحفية

: " لا دخـل لي في مفاوضات النصر مع يونس بلهندة، فالنادي له إدارة مختصة بجلب الصفقات والمفاوضات مع اللاعبين وأنا مجرد لاعب ".

ونفى حمدالله وجود أي تدخل له من قريب أو بعيد لإقناع بلهندة بالانضمام إلى النصر السعودي مثلما رددت الكثير من الصحف خلال الفترة الأخيرة .

ويسعىى النادي بقوة للحصول على خدمات النجم المغربي يونس بلهندة لاعب فريق جالطة سراي التركي وذلك ضمن خطة دعم صفوف فريق الكرة الأولى خلال الميركاتو الصيفي الجاري .