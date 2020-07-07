الأهلي يركز على اللعب من لمسة واحدة وبناء الهجمة في التدريبات

ركز الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم في الأهلي، على الجانب الخططي في مران الفريق الذي أقيم صباح اليوم على ملعب التتش.

وخاض الفريق الجزء الأول من تدريبات

الكرة التي ركز فيها الجهاز الفني على اللعب من لمسة واحدة وبناء الهجمة.

وفي الجزء الثاني من مران الكرة قام الجهاز

الفني بتقسيم اللاعبين إلى ثلاث مجموعات، فيما شرح ديفيد سيزا المدرب العام للفريق بعض التعليمات الفنية.

جدير بالذكر أن رينيه فايلر المدير الفني للفريق عاد من سويسرا أمس، وسيقود المران بعد ظهور نتيجة المسحة التي يجريها غدا.