كشري: نطالب معسكر أخر ليكون بالقرب من ملعب اتحاد الشرطة

أكد أحمد كشرى المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى أسوان أنه حصل على موافقة اتحاد الشرطة من أجل استضافة ملعبه لمباريات فريق الجنوب المتبقية من مسابقة الدورى الممتاز لهذا الموسم 2019 / 2020، والتى تقرر أن تعود منافساتها يوم 7 أغسطس المقبل،

وفقًا لما قرره اتحاد الكرة، بعد فترة توقف طويلة بدأت فى مارس الماضى بسبب انتشار وباء كورونا المستجد.

أضاف كشرى، إن إدارة أسوان أرسلت موافقة اتحاد الشرطة لاتحاد الكرة، خاصة وإن مسئولو اللجنة

الخماسية كانوا مُعطلون وغير قادرين على وضع جدول المسابقة بسبب عدم تحديد ملعب فريق أسوان، وبمجرد الحصول على موافقة نادى اتحاد الشرطة أصبحت الجبلاية قادرة على تحديد الجدول.

تابع المدير الفنى لإسوان، إن معسكر الإعداد الحالى مقام فى المركز الأولمبى، متمنيًا أن يجد معسكر أخر أفضل ويكون بالقرب من ملعب اتحاد الشرطة فى الفترة المقبلة.