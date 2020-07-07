رياضة | الأهلي لم يستسلم في مفاوضات ضم نجم مازيمبي

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 7 يوليو 2020 01:17 مساءً - انت الان تقراء خبر الأهلي لم يستسلم في مفاوضات ضم نجم مازيمبي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تخطط إدارة النادي الأهلي لتدعيم صفوف الفريق الكروي الأول بالنادي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة مطلع الموسم الكروي الجديد.

تطورات صفقة موليكا في الأهلي

تحدثت مصادر صحفية عن أن مسئولي النادي الأهلي لم يغلقوا ملف الكونغولي جاكسون موليكا، مهاجم مازيمبي، رغم عدم اتخاذ خطوات رسمية مع ناديه لضمه حتى الآن.

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وأوضحت المصادر أن موليكا لا يزال على رأس الأسماء المطروحة لتدعيم مركز رأس الحربة، لكن هذا الأمر يتوقف على عدة عوامل في مقدمتها التخلي عن لاعب أجنبي في نفس المركز.

وأشارت المصادر إلى أن إدراة الأهلي تنتظر القرار النهائي من المدير الفني السويسري رنيه فايلر، بشأن التدعيمات الجديدة، حيث طلب في وقت سابق ضم لاعب يجيد في مركز الجناح وصناعة اللعب كأولوية قبل أن يطلب مهاجما جديدا.

الجدير بالذكر أن العديد من التقارير الصحفية ربطت اسم جاكسون موليكا مهاجم تي بي مازيمبي الكونغولي بالانتقال إلى النادي الأهلي خلال فترة الميركاتو الصيفي المقبل، حيث رحب المهاجم الكونغولي بارتداء القميص الأحمر، بشرط إنهاء الأمور بشكل رسمي مع ناديه.