رياضة | سيتين يعلن عن قائمة برشلونة لمواجهة إسبانيول في الدوري الإسباني

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 7 يوليو 2020 01:17 مساءً - انت الان تقراء خبر سيتين يعلن عن قائمة برشلونة لمواجهة إسبانيول في الدوري الإسباني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف كيكي سيتين المدير الفني لبرشلونة عن قائمة فريقه لمواجهة جاره إسبانيول غدًا في إطار مباريات الخامسة والثلاثين من الدوري الإسباني "الليجا".

قائمة برشلونة ضمت كلا من :-

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تير شتيجين - سيميدو - بيكيه - راكيتيتش - سيرجيو بوسكيتس - أرثور - سواريز - ميسي - نيتو - لينجليت - جريزمان - جوردي ألبا - برايثويت - سيرجي روبيرتو - فيدال - إيناكي بينا - ريكي بويج - كولادو - أنسو فاتي - أروخو - مورير - مونشو - كوينسا.

يذكر أن حقق برشلونة الجولة الماضية فوزًا كبيًرا على حساب فياريال بأربعة أهداف مقابل هدف وحيد، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء أمس الأحد ضمن منافسات الجولة الرابعة والثلاثين من الدوري الإسباني لكرة القدم.

رفع الفريق الكتالوني رصيده بهذا الفوز إلى 73 في المركز الثاني بترتيب جدول الدوري الإسباني متخلفًا بفارق 4 نقاط عن ريال مدريد المتصدر برصيد 77 نقطة.