رياضة | شوبير يعلن 3 مفاجآت مدوية ستسعد جماهير الأهلي

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 7 يوليو 2020 01:17 مساءً - انت الان تقراء خبر شوبير يعلن 3 مفاجآت مدوية ستسعد جماهير الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف الإعلامي أحمد شوبير مفاجأة مدوية عن مصير صالح جمعة ووليد أزارو مع الأهلي في الفترة المقبلة.

وقال شوبير في تصريحات خلال برنامجه عبر إذاعة "أون سبورت" اليوم: "فايلر بالفعل وافق على عودة وليد أزارو لكن سيكون ذلك على حساب الأنجولي جيرالدو".

وتابع: "الأزمة التي يجدها أزارو هي أن جيرالدو لا يوافق على العروض المحلية والخليجية وينتظر عرضا برازيليا".

وأضاف: "كما وافق فايلر على منح صالج جمعة فرصة جديدة لإثبات نفسه".

واختتم: "الأهلي سيجدد لمروان محسن خلال أيام، والحديث عن رحيل أليو بادجي غير صحيح بالمرة".

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