رياضة | تعليق مثير من مورينيو على خناقة سون ولوريس

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 7 يوليو 2020 01:17 مساءً - انت الان تقراء خبر تعليق مثير من مورينيو على خناقة سون ولوريس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

لم يكن هناك شيء يذكر في مباراة توتنهام هوتسبير، التي فاز بها 1-0 على إيفرتون في الدوري الإنجليزي، إلا المشادة بين هوغو لوريس، وزميله سون هيونغ مين بين الشوطين، والتي وصفها المدرب جوزيه مورينيو بأنها جميلة.

كان توتنهام متقدماً بفضل هدف ذاتي سجله مدافع إيفرتون، مايكل كين، بالخطأ في مرماه، لكن لوريس استشاط غضباً بينما كان اللاعبون يغادرون الملعب في طريقهم للاستراحة، وتحدث بصخب إلى سون بسبب عدم عودته للدفاع عندما حصل ريتشارليسون على فرصة خطيرة في نهاية الشوط الأول.

وتعين على زملائهما الفصل بينهما، رغم أن الابتسامة كانت تعلو وجهيهما في نهاية المطاف.

وقال مورينيو الذي أصبح خامس مدرب فقط يصل إلى 200 انتصار بالدوري الإنجليزي الممتاز، وثاني أسرع مدرب يحقق ذلك من حيث عدد المباريات خلف أليكس فيرغسون، إنه شجع لاعبيه على انتقاد بعضهم بعضاً.

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وأضاف: "الأمر جميل، هذا حدث على الأرجح نتيجة لاجتماعاتنا، إذا كان عليكم إلقاء اللوم على أحد فهو أنا، كنت أنتقد لاعبي فريقي، ولم ينتقدوا أنفسهم بما يكفي".

وتابع: "طلبت منهم أن يكونوا أكثر قسوة مع بعضهم بعضاً، سون فتى مذهل، والكل يحب سون، لكن القائد قال له إنه يجب أن يبذل المزيد من أجل الفريق".

وأكد مورينيو أنه شجع تبادل وجهات النظر بصراحة بين اللاعبين، رغم أنه لم يشجع حدوث ذلك أمام كاميرات التلفزيون.

وأوضح: "أي فريق مكون من لاعبين لطفاء، الشيء الوحيد الذي يمكنه الفوز به في نهاية الموسم هو كأس اللعب النظيف، ولم أكن مهتماً مطلقاً بالفوز بذلك".

واختتم: "لا أحب الفريق الذي لا يمتلك حس النقد، ما حدث بين الشوطين لم يكن من المفترض حدوثه هناك، كان يجب أن يحدث داخل غرفة الملابس، لكني أؤكد لكم أن فرقي المنتصرة شهدت مشادات كبيرة".