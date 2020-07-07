رياضة | مفاجأة مدوية بشأن حكم مباراة الأهلي والوداد في دوري الأبطال

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 7 يوليو 2020 01:17 مساءً - انت الان تقراء خبر مفاجأة مدوية بشأن حكم مباراة الأهلي والوداد في دوري الأبطال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية مغربية حقيقة تعيين الحكم الزامبي بكاري جاساما لإدارة مباراة النادي الأهلي ضد نظيره نادي الوداد البيضاوي المغربي في نصف نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا.

واتخذ الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" قرارا رسميا منذ عدة أيام باستكمال مسابقة دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم ولكن بتعديل جديد وهو إقامة مباريات نصف النهائي من مباراة واحده وليس بنظام الذهاب والعودة ومن المتوقع أن يتم إقامته في دولة الكاميرون.

وكان هناك تخوف كبير من جماهير الأهلي من تعيين جاساما لإدارة مباراة الفريق ضد الوداد في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا بإعتباره أنه كان من المفترض أن يدير مباراة الذهاب بين الفريقين ولكن تم تأجيلها بسبب انتشار فيروس كورونا في العالم.

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وأكدت التقارير المغربية أن كل الأنباء المتداولة غير صحيحة وليس جاساما هو حكم مباراة الأهلي والوداد في دوري أبطال إفريقيا.

وأشارت التقارير أنه تم التواصل مع مصدر داخل الكاف والذي أكد انه لم يتم الاستقرار على أي حكم من حكام نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا حتى الآن.

ويستعد النادي الأهلي لمواجهة نظيره نادي الوداد البيضاوي المغربي في شهر سبتمبر القادم ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا.