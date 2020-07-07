رياضة | موعد انطلاق الدوري البرازيلي يوم 9 أغسطس المقبل

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 7 يوليو 2020 01:17 مساءً - انت الان تقراء خبر موعد انطلاق الدوري البرازيلي يوم 9 أغسطس المقبل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حدد الاتحاد البرازيلي لكرة القدم، 9 أغسطس (آب) موعداً لانطلاق الدوري المحلي، في خطوة أثارت معارضة سلطات إقليمية، في ظل استمرار تفشي فيروس كورونا المستجد.

كانت بطولة كرة القدم المحلية لولاية ريو دي جانيرو، أول منافسات اللعبة الشعبية التي يتم استئنافها في البرازيل، ثاني أكثر البلدان تضرراً من "كوفيد 19" على صعيد الإصابات حول العالم بعد الولايات المتحدة، مع أكثر من 65 ألف حالة وفاة مما يقارب 1.6 ملايين إصابة معلنة.

وأكد حاكم ولاية ساو باولو، جواو دوريا، أن الأندية التابعة لولايته لن تشارك في البطولة الوطنية قبل الانتهاء من بطولاتها الاقليمية المعلقة منذ منتصف مارس (آذار) الفائت، قبل ثلاث مراحل من النهاية.