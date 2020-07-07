رياضة | شوبير يعلن حسم الأهلي لصفقة من العيار الثقيل

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 7 يوليو 2020 01:17 مساءً - انت الان تقراء خبر شوبير يعلن حسم الأهلي لصفقة من العيار الثقيل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الإعلامي أحمد شوبير عن حسم النادي الأهلي لصفقة التعاقد مع طاهر محمد طاهر لاعب المقاولون العرب في الموسم الجديد.

وقال شوبير عبر برنامجه الإذاعي على إذاعة "أون سبورت إف إم" :" تم الوصول إلى اتفاق مرضي للطرفين الأهلي والمقاولون العرب ورغبة طاهر محمد طاهر حسمته الأمر للقلعة الحمراء ويتبقي فقط الرتوش الأخيرة للاعلان الرسمي عن الصفقة".

وتابع:" مفيش أندية دخلت في مفاوضات للمزايدة على الأهلي في ضم صفقة طاهر محمد طاهر واللاعب حسم موقفه بارتداء الفانلة الحمراء".

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