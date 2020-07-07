رياضة | 17 هدفا لتليفونات بني سويف في القسم الثاني

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 7 يوليو 2020 01:17 مساءً - انت الان تقراء خبر 17 هدفا لتليفونات بني سويف في القسم الثاني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يحتل فريق تليفونات بني سويف بقيادة أبو العينين شحاتة المركز السادس برصيد 23 نقطة من منافسات المجموعة الأولى، بدورى القسم الثاني.

ولعب فريق تليفونات بني سويف 17 مباراة هي عمر المسابقة حتى جاء قرار تعليق النشاط الرياضي، بسبب جائحة كورونا المستجد، حقق خلالها الفريق الفوز في 5 مباريات، والتعادل في 8 مباريات، والخسارة في 4 مباريات.

أحرز فريق تليفونات بني سويف 17 هدف، ودخل مرماه 16 هدف، حيث تمكن 10 لاعبين من تسجيل أهداف تليفونات بني سويف وهم:

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1- محمود عبده 4 أهداف منهم 3 أهداف من ضربات جزاء في البنك الأهلي ذهاب وعوده والإعلاميين وهدف في شبان قنا

2- مصطفى كشرى 3 أهداف في ديروط وطهطا وشبان قنا

3- الغانى مانجا فوديكا هدفين في ديروط والفيوم

4-محمد كارم هدفين في الألومنيوم

5- صلاح فتحي هدف في الألومنيوم

6- أحمد يوسف هدف في طهطا

7- أحمد رضا هدف في طهطا

8- بلال أحمد هدف في ديروط

9- محمود علاء هدف في بترول أسيوط

10- محمود مبارك هدف من ضربة جزاء في طهطا.

ترتيب المجموعة الأولى

1- بنى سويف 35 نقطة

2- البنك الأهلي 35 نقطة

3- الألومنيوم 32 نقطة

4- شبان قنا 31 نقطة

5- بترول أسيوط 24 نقطة

6- تليفونات بني سويف 23 نقطة

7- سوهاج 22 نقطة

8- المنيا 19 نقطة

9- الإعلاميين 19 نقطة

10- الفيوم 18 نقطة

11- ديروط 11 نقطة

12- طهطا 10 نقاط