الامارات | الاتحاد الإفريقي يعلن تأجيل بطولة المحليين إلى 2022

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شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد الإفريقي يعلن تأجيل بطولة المحليين إلى 2022 والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 07 يوليو 2020
قرر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) أمس إقامة بطولة أفريقيا للاعبين المحليين المقررة في الجزائر عام 2022، في فصل الصيف بدلا من شتاء نفس العام، حتى لا تتزامن مع بطولة كأس أمم أفريقيا المقررة بالكاميرون. وكشف محمد ساعد الأمين العام للاتحاد الجزائري للعبة، ان كاف، ابلغهم بتأخير موعد البطولة من يناير إلى صيف 2022.
وأوضح ساعد، في تصريح للإذاعة الجزائرية الحكومية، ان الاتحاد الافريقي اقترح تنظيم البطولة بين شهري يونيو ويوليو 2022، مؤكدا ان مدة البطولة هي 22 يوما. وابرز ساعد، ان الاتحاد الجزائري سيحدد موعد البطولة بشكل نهائي بعد استشارة وزارة الشباب والرياضة.
وكان الاتحاد الأفريقي أعلن تأجيل بطولة كأس أمم أفريقيا التي كانت مقررة بالكاميرون مطلع 2021، إلى بداية 2022، بسبب التداعيات السلبية لجائحة كورونا.
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