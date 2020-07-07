الامارات | إعلان براءة برشلونة من تهمة "تشويه" رموز النادي

شكرا لقرائتكم خبر عن إعلان براءة برشلونة من تهمة "تشويه" رموز النادي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن نادي برشلونة الإسباني لكرة القدم أمس أن نتائج التحقيقات التي أجرتها شركة "برايس ووترهاوس كوبرز" للمحاسبة، بشأن تعاقد النادي مع شركة لمتابعة حساباته بشبكات التواصل الاجتماعي، برأته من إدعاءات تنظيم حملة تشويه بحق رموز مهمة للنادي، ومنهم لاعبين بارزين أمثال ليونيل ميسي وجيرار بيكيه وآخرون.

وذكر نادي برشلونة في بيان صحافي إلى أن شركة المحاسبة خلصت إلى أنه :"في التعاقد المتعلق بمتابعة وتحليل حسابات التواصل الاجتماعي، لم يوجه برشلونة بشن أي حملة تشهير بحق أي شخص."

وكشفت عملية التدقيق أن برشلونة لم يدفع ما يزيد عن أسعار السوق، مقابل الحصول على خدمات شركة "آي 3 فنتشرز". وكانت وسائل إعلامية في إسبانيا قد رددت في فبراير الماضي أن شركة "آي 3 فنتشرز"، كانت على صلة بحسابات أخرى نشرت أخبارا سلبية بشأن شخصيات في برشلونة ومعارضين محتملين لخوسيب بارتوميو رئيس النادي. وبعدها، فسخ برشلونة عقده مع الشركة بعد فترة قصيرة.

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