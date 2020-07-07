شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس اللجنة الطبية باتحاد الكرة يكشف عدد حالات الإصابة بـ«كورونا» بين فرق الدوري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف محمد سلطان رئيس اللجنة الطبية بالاتحاد المصري لكرة القدم، أن عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا في فرق الدوري العام27 حالة، 20 لاعب و7 إداريين. وقال «سلطان»، في تصريحات إذاعية عبر راديو «اون سبورت»: «الرقم ليس كبيرًا والحالات متوسطة ولا تحتاج رعاية داخل المستشفيات». وأكد «سلطان»، أنه تم عمل المسحة الثانية لجميع الأندية باستثناء الزمالك. وأضاف: «بدأنا تحضير جدول المسحة الثالثة وهناك ثلاث أندية قامت بها، وهي الجونة والإنتاج الحربي ووادي دجلة». الوضع في مصر Advertisements

اصابات 76,222

تعافي 21,238

وفيات 3,422

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