شكرا لقرائتكم خبر عن «أرتيتا»: أتمنى الإبقاء على «سيبايوس» في أرسنال والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال ميكل أرتيتا، المدير الفني لأرسنال، إن النادي يجري محادثات مع ريال مدريد للإبقاء على داني سيبايوس ضمن صفوف الفريق المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم في ظل انتهاء إعارة صانع اللعب قريبًا.

وغاب «سيبايوس»، الذي انضم لأرسنال في يوليو من العام الماضي، لما يزيد على شهرين بسبب إصابة في عضلات الفخذ الخلفية لكنه هز الشباك في الوقت المحتسب بدل الضائع ضد شيفيلد يونايتد الأسبوع الماضي ليرسل أرسنال إلى قبل نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.

وقال «أرتيتا»، قبل مواجهة ليستر سيتي في الدوري يوم الثلاثاء: «نتحدث إلى ريال مدريد بكل تأكيد لا نمتلك اللاعب، ليس بين أيدينا ولذلك يجب أن يكون هناك حوار بين الناديين لنرى ما يمكن فعله».

وأضاف «أرتيتا»، أن أرسنال ربما يضم المزيد من اللاعبين على سبيل الإعارة في ظل القيود المالية التي فرضتها تداعيات أزمة فيروس كورونا.

وقال المدرب الإسباني: «يجب أن نكون منفتحين على مواقف مختلفة، أعتقد أن السوق سيعطينا فرصة إبرام صفقات (إعارة) كهذه لكن في هذه اللحظة لا يمكنني التعليق على ذلك».

ويحتل أرسنال المركز السابع في الدوري برصيد 49 نقطة بفارق ست نقاط خلف مانشستر يونايتد صاحب المركز الخامس.

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