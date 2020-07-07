شكرا لقرائتكم خبر عن لاعبان يشعلان صراعًا في مانشستر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أشعل اللاعبان ميلان شكرينيار، مدافع إنتر ميلان، وكاليدو كولبيالي، مدافع نابولي، صراعًا في مدينة مانشستر بين الغريمين مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي، اللذان يبحثان عن تدعيم صفوفهما خلال فترة الانتقالات الصيفية.

ويبدو أن الناديين سيدخلان صراعًا على خدمات اللاعبين في ظل بحث عملاقي مدينة مانشستر عن لاعبين في مركز قلب الدفاع لتدعيم الخط الخلفي.

وحسب صحيفة «إنديبندنت» البريطانية فإن مانشستر سيتي لن يستطيع الحصول على خدمات «شكرينيار» من إنتر إلا إذا عرض خدمات مهاجمه سيرجيو أجويرو كجزء من الصفقة، ليضح «كوليبالي» حاليًا على رأس قائمة أولولياته.

وعلى الجانب الآخر، يجذب اللاعبان اهتمام المدير الفني لمانشستر يونايتد أولي جونار سولسكاير، الذي يبحث في سوق الانتقالات الصيفية عن العثور على شريك لهاري ماجواير في قلب دفاع الشياطين الحمر.