شكرا لقرائتكم حمادة صدقى يستقر على إعادة محمود منصور لسموحة الموسم المقبل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قرر الجهاز الفنى لسموحة بقيادة حمادة صدقى، إعادة محمود منصور ظهير أيسر الفريق بانتهاء إعارته لحرس الحدود بنهاية الموسم الحالى لتدعيم الجبهة اليسرى عقب عودة أحمد فتوح الظهير الأساسى للزمالك.

ويبحث الجهاز الفنى لسموحة التعاقد مع ظهير أيسر خلال الميركاتو الصيفى المقبل لتدعيم تلك الجبهة التى تمثل صداع فى رأس الجهاز الفنى خاصة وأنه كان يعتمد على أحمد فتوح بشكل أساسى إلا أن إدارة ناديه ارتأت عودته بعد تألقه اللافت للنظر مع الفريق السكندرى والمنتخب الأوليمبى فى الموسم الحالى .

من ناحية أخرى، أكد فرج عامر رئيس نادى سموحة "أن الأهلى سيخوض معسكرا فى الإسكندرية وسيكون هناك مباراة ودية ستجمعهما خلال المعسكر".

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وأضاف فرج عامر أن لاعبى سموحة وحمادة صدقى يخططون للأفضل خلال الفترة المقبلة وخاضوا برنامجا بدنيا مكثفا خلال الفترة الماضية لاستعادة حالتهم سريعًا.

وتابع رئيس سموحة أنه يتمنى استمرار صلاح محسن وناصر ماهر مع سموحة وسيجتمع بالخطيب نهاية الموسم لحسم كل هذه الملفات.