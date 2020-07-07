شكرا لقرائتكم 150 ألف دولار سر فشل انضمام صانع ألعاب الأهلى لناسيونال ماديرا البرتغالى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل علم الخليج 365 السر وراء فشل مفاوضات انتقال ناصر ماهر صانع العاب الأهلي لناسيونال ماديرا البرتغالي، بعد دخول الأخير في مفاوضات مكثفة لضمه بداية من الموسم المقبل.

ورغم موافقة الأهلي على رحيل ناصر ماهر للنادي البرتغالي بشرط عدم وضع بند يمنح النادي البرتغالي حق شرائه نهائيا بعد فترة الإعارة، إلا أن الرفض جاء من ناصر ماهر بسبب عدم موافقته على راتبه السنوى هناك.

ورصد ناسيونال ماديرا مبلغ 150 ألف دولار أي ما يعادل 2 مليون و400 ألف جنيه كراتب سنوى لناصر ماهر، إلا أن اللاعب رفض العرض، خاصة في ظل تلقيه إغراءات من سموحة بالحصول على 4 ملايين جنيه حال تجديد إعارته للفريق السكندري في الموسم الجديد.

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تبحث لجنة التخطيط للكرة بالنادي الأهلي مصير العروض المحلية التى تلقاها ناصر ماهر خلال الفترة الماضية بعدما رفض اللاعب عرضاً رسمياً من نادي ناشيونال ماديرا البرتغالي، حيث عرض الأخير استعارة اللاعب موسماً مقابل 120 ألف دولار ، ورغم أن الأهلى رحّب بفكرة إعارة ناصر ماهر لعدم حاجة الفريق له خلال الموسم المقبل، وهو ما أكده رينيه فايلر إلا أن اللاعب رفض فكرة الانتقال للنادى البرتغالى.

ويرى اللاعب أن البقاء فى الدورى المحلى سيكون أفضل بالسنبة له على الصعيد المالى ، وتناقش اللجنة عدة عروض تلقاها ناصر ماهر مؤخراً أبرزها سموحة الذي يرغب في تجديد استعارته بجانب عروض من أنبي والاتحاد السكندري والمقاولون العرب.