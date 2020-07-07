شكرا لقرائتكم اللجنة الخماسية تستقر على أكثر من سيناريو لتكريم محمد صلاح ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استقرت اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة، أكثر من سيناريو لتكريم محمد صلاح نجم منتخب مصر ونادى ليفربول الإنجليزى بعد الإنجاز الذى حققه مؤخرا والفوز بلقب الدورى الإنجليزى ليصبح أول لاعب مصرى فى التاريخ يحقق هذا اللقب ليستمر فى مسيرة تحقيق الإنجازات وتحطيم الأرقام القياسية.

ويجرى عمرو الجناينى رئيس اللجنة الخماسية، اتصالات مباشرة مع محمد صلاح لتحديد التوقيت المناسب للاحتفال به وتكريمه فى أول تجمع للمنتخب الوطنى، والذى سيكون فى الاغلب فى شهر أكتوبر المقبل.

وكشف مصدر باتحاد الكرة أن هناك عدة تصورات يجرى حاليا وضعها لتكريم محمد صلاح منها عمل تمثال له فى مقر اتحاد الكرة الجديد الذى يقام حاليا فى مدينة 6 أكتوبر، بجانب إقامة متحف له فى أحد أركان المبنى الجديد مع إمكانية وضع إسمه على أحد الملاعب التى تقام فى المبنى الجديد للجبلاية والذى يشهد أكثر من ملعب لتدريب المنتخبات الوطنية.

فى شأن مختلف، أخطرت اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة، الأندية بتنفيذ تعليمات الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، مع عودة مباريات الدورى فى أغسطس المقبل، وخاصة فيما يتعلق بزيادة قوائم الفرق فى مباريات الدورى لتصبح 20 لاعبا بدلا من 18 لاعبا كما كان الحال من قبل، كما سيتواجد 9 لاعبين على مقاعد البدلاء خلال مباريات الدورى، بعد أن كانت اللائحة تقضى بتواجد 7 لاعبين فقط .

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وكشف مسئولو اتحاد الكرة أن القرار جاء بعد موافقة اللجنة الخماسية على زيادة عدد التبديلات فى المباراة الواحدة لخمسة تغييرات بدلا من ثلاثة بسبب ضغط المباريات، وحفاظا على سلامة اللاعبين بعد عودة النشاط بعد فترة توقف 4 شهور وعدم اكتمال جاهزية اللاعبين للمباريات الرسمية فى ظل قصر فترة الاعداد.

وحدد الاتحاد المصرى لكرة القدم يوم 7 أغسطس المقبل موعدا لاستئناف مسابقة الدورى الممتاز لموسم 19-2020 .