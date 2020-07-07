شكرا لقرائتكم محمد ممدوح محترف اليد معلنا زواجه: الحمد لله الذى بنعمته تتم الصالحات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن محمد ممدوح هاشم نجم منتخب مصر لكرة اليد المحترف فى الدورى الرومانى عن زواجه من فتاه أجنبية، وذلك عبر صفحته الشخصية عبر إنستجرام، معلقا "الحمد لله الذى بنعمته تتم الصالحات"، حيث اقتصر حفل الزواج على الأصدقاء وأهل العروس خاصة أن اللاعب لم يتوجد بالقاهرة حتى يدعو زملائه وأصدقائه وأهله.

نجح محمد ممدوح هاشم فى تجربة الاحتراف فى أكثر من نادٍ بدءا من الدورى القطرى وصولا للدورى الفرنسى الذى شهد قمة تألقه وحصوله على لقب دورى أبطال أوروبا مع مونبيليه موسم 2018 / 2019 قبل أن ينضم إلى دينامو بورخاريست الرومانى.

وتألق ممدوح هاشم بقوة لافتة للنظر فى بطولة أمم أفريقيا الأخيرة بتونس والتى تأهل من خلالها الفراعنة إلى أولمبياد طوكيو قبل تأجيلها إلى 2021 بسبب فيروس كورونا المستجد.

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وشهدت هذه البطولة مشهد لفت أنظار كل محبى وعشاق كرة اليد عندما قبل محمد ممدوح قدم أمه فى البطولة التى حرصت على مساندته فيها من تونس.

وروت والدة محمد ممدوح هاشم نجم منتخب مصر لكرة اليد المحترف فى الدورى الرومانى وقتها كواليس حضورها بطولة أمم أفريقيا الأخيرة بتونس، والتى حصل الفراعنة على لقبها بالفوز على صاحب الأرض فى عقر داره، وشهدت تقبيل قدم هاشم لولدته بعد التتويج باللقب.

وقالت والدة هاشم، فى تصريح لـ"الخليج 365"، بداية التفكير فى حضورى لنهائيات البطولة جاءت عن طريق محمد فهو صاحب الفكرة وقال لى هتحصلينى فى البطولة لمساندتى.

وأضافت والدة هاشم: وافقت على حضورى للنهائيات للوقوف بجانبه هو وزملاؤه، خاصة أنه تعرض لهزة نفسية قوية بعد وفاة والده ممدوح هاشم نجم الزمالك السابق فى شهر أغسطس الماضى لمحاولة أن يرى والده فى حضورى الذى بالتأكيد لم يعوضه، مشيرة إلى أنه كان يرتبط بوالده جدا.