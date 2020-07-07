شكرا لقرائتكم المصرى يجرى المسحة الثالثة اليوم تنفيذا لتعليمات اللجنة الطبية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أجرى لاعبو المصرى البورسعيدى المسحة الطبية الثالثة صباح اليومـ تنفيذا لتعليمات اللجنة الطبية باتحاد الكرة المصرى والتى تسعى من خلالها لتطبيق عدد من الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" الذى داهم العالم منذ بداية العام الحالى وأدى لتجميد النشاط الكروى فى العالم، إلا أن هناك بعض الدول بدأت تتعافى منه بشكل تدريجى وأدت لعودة النشاط الكروى يأتى على رأسها الدورى الأسبانى والإنجليزى والذى حسمه فريق ليفربول الذى يشارك معه نجمنا محمد صلاح بعدما جاءت نتائج المسحتين الأولى والثانية سلبية، إلا أن طارق العشرى المدير الفنى للفريق طلب إجراء المسحة الثالثة لزيادة الاطمئنان بين اللاعبين .

وأدى فريق المصرى تحت قيادة طارق العشرى تدريبا صباح اليوم ضمن الخطة التى وضعها المدير الفنى للاعبيه لرفع الحمل البدنى بشكل تدريجى فى إطار كافة التدابير الاحترازية التى وضعتها وزارة الشباب والرياضة لكافة الأندية للوقاية من وباء كورونا الذى داهم العالم منذ بداية العام الحالى .

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ويؤدى اللاعبون التدريبات على مجموعتين على فترتين صباحية وتشمل تدريبات فى الجيم وبعد الظهر وعلى البحر لتقوية العضلات والوصول لفورمة المباريات سريعا .