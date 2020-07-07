شكرا لقرائتكم اللجنة الخماسية تتفق مع شوقى غريب على إنهاء الدورى الجديد 25 يونيو المقبل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكدت اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة، لشوقى غريب المدير الفنى لمنتخب مصر الأوليمبى، إنهاء الدورى الجديد يوم 25 يونيو المقبل بدلا من أول يونيو كما كان مقررا، حيث سيبدأ غريب معسكره الإعدادى لأولمبياد طوكيو يوم 26 من نفس الشهر وهو ما وافق عليه مسئولو الجبلاية، وحدد الاتحاد المصرى لكرة القدم يوم 7 أغسطس المقبل موعدا لاستئناف مسابقة الدورى الممتاز لموسم 19-2020.

وكشف حسام الزناتى مدير المسابقات بالاتحاد أن استئناف المسابقة سيبدأ بالمباريات المؤجلة، كما أنه بصدد إعلان جدول المباريات على مرحلتين، تتضمن الأولى المباريات المقرر اقامتها فى الفترة من 7 أغسطس المقبل وحتى نهاية الشهر نفسه، وسيتم الكشف عنه فور الوصول لموقف نهائى بشأن ملعب أسوان الذى طلب آداء مبارياته بالقاهرة، تمهيدا لإرسال الجدول إلى الجهات المعنية واعتماده رسميا قبل الإعلان عنه خلال أيام. أضاف مدير مسابقات الاتحاد أن المرحلة الثانية للجدول وتتضمن المباريات المقرر اقامتها اعتبارا من أول سبتمبر وحتى نهاية المسابقة سيتم الكشف عنها فور إعلان الاتحاد الأفريقى لكرة القدم عن المواعيد النهائية للدورين قبل النهائى والنهائى لبطولتى أبطال الدورى والكونفيدرالية.

وفيما يتعلق بالدرجات الأدنى لمسابقة الدورى يؤكد الاتحاد المصرى لكرة القدم أن كل ما يتردد بخصوصها مجرد اجتهادات صحفية وسوف تعلن اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة الاتحاد القرار النهائى بشأنها الأسبوع المقبل.

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على صعيد متصل، أكد مصدر باتحاد الكرة، أن الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" سيرسل خطابا لاتحاد الكرة يفيد بمد فترة عمل اللجنة الخماسية لادارة الجبلاية برئاسة عمرو الجناينى لمدة شهرين وتحديدا من 30 يوليو حتى 30 سبتمبر المقبل، على أن تقام الانتخابات المقبلة فى شهر سبتمبر ولمدة سنة واحدة.. وقال المصدر، أن هانى أبو ريدة عضو المكتب التنفيذى للكاف والفيفا ووزير الرياضة وهشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية اتفقوا على هذا السيناريو وسيتم تطبيقه ما لم تحدث أى مفاجآت.