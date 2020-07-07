شكرا لقرائتكم مدرب الأهلى يشعل حماس اللاعبين في المران بفقرة التصويب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أشعل ديفيد سيزا المدرب العام للنادى الأهلى حماسة لاعبى فريقه خلال المران الذى أقيم اليوم على ملعب التتش بالجزيرة بتخصيص فقرة للتصويب وعمل تحدى فيما بين اللاعبين وذلك فى نهاية المران، واشتمل مران الفريق على جمل فنية وخططية، وحرص ديفيد سيزا، على الحديث مع اللاعبين قبل واثناء المران لتصويب الأخطاء.

ويواصل الأهلى تدريباته اليومية استعدادا لاستكمال مباريات الدورى الممتاز، والتحضير لمواجهة الوداد المغربى فى نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا المقرر إقامتها فى سبتمبر المقبل، وشهد المران مشاركة حمدى فتحى فى المران الجماعى للمرة الأولى منذ الإصابة التى تعرض لها مع المنتخب الوطني، وأبعدته فترة طويلة عن المباريات والتدريبات، وكان حمدى فتحى قد تعرض للإصابة بقطع فى غضروف الركبة، خلال وجوده فى معسكر المنتخب وأجرى جراحة فى ألمانيا، ثم خضع لبرنامج علاجى وتأهيلي.

وعاد السويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى للأهلى، وتوماس بينكيل، مدرب الأحمال البدنية بالفريق، إلى القاهرة أمس، الاثنين، بعدما قضى الثنائى إجازة فى بلادهما استغرقت ما يقرب من 25 يوماً حيث غادر فايلر وبينكيل القاهرة يوم 12 يونيو الماضى عبر طائرة خاصة من الجونة، واتفق المدير الفنى للأهلى خلال تواجده فى سويسرا على التجديد موسماً للأهلى ليُنهى الجدل حول مستقبله مع القلعة الحمراء بعد فترة شهدت جدلاً بشأن مستقبل المدرب السويسرى الذى سيعود للقاهرة عبر الخطوط الفرنسية لعدم وجود طائرات قادمة من سويسرا خلال اليومين الحاليين فإضطر المدير الفنى للعودة عبر الخطوط الفرنسية بعدما يستقبل قطاراً من سويسرا إلى فرنسا، ويخضع فايلر للمسحة للكشف عن كورونا قبل قيادة تدريبات الفريق.