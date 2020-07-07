شكرا لقرائتكم الأهلى يواصل تدريباته اليوم استعدادا للدورى وبطولة أفريقيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يواصل نادى الأهلى تدريباته صباح اليوم على ملعب التتش، استعدادا لخوض المباريات المتبقية فى بطولة الدورى الممتاز، والاستعداد لمواجهة الوداد المغربى فى نصف نهائى دورى أبطال إفريقيا.

بدأ المران بمحاضرة نظرية من ديفيد سيزا المدرب العام، لشرح البرنامج التدريبى الذى يقوم الفريق بتنفيذه، ثم خاض الفريق تدريبات بدنية فى بداية المران.

وخاض محمد الشناوى وعلى لطفى ومصطفى شوبير، تدريبات منفردة تحت إشراف يانكون ميشيل مدرب الحراس، والذى اشتمل على بعض الفقرات القوية والمتنوعة ما بين التصويب من زوايا مختلفة على المرمى والكرات العرضية.

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ويواصل الأهلى تدريباته اليومية استعدادا لاستكمال مباريات الدورى الممتاز، والتحضير لمواجهة الوداد المغربى فى نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا المقرر إقامتها فى سبتمبر المقبل، وشهد المران مشاركة حمدى فتحى فى المران الجماعى للمرة الأولى منذ الإصابة التى تعرض لها مع المنتخب الوطني، وأبعدته فترة طويلة عن المباريات والتدريبات، وكان حمدى فتحى قد تعرض للإصابة بقطع فى غضروف الركبة، خلال وجوده فى معسكر المنتخب وأجرى جراحة فى ألمانيا، ثم خضع لبرنامج علاجى وتأهيلي.

وعاد السويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى للأهلى، وتوماس بينكيل، مدرب الأحمال البدنية بالفريق، إلى القاهرة أمس، الاثنين، بعدما قضى الثنائى إجازة فى بلادهما استغرقت ما يقرب من 25 يوماً حيث غادر فايلر وبينكيل القاهرة يوم 12 يونيو الماضى عبر طائرة خاصة من الجونة، واتفق المدير الفنى للأهلى خلال تواجده فى سويسرا على التجديد موسماً للأهلى ليُنهى الجدل حول مستقبله مع القلعة الحمراء بعد فترة شهدت جدلاً بشأن مستقبل المدرب السويسرى الذى سيعود للقاهرة عبر الخطوط الفرنسية لعدم وجود طائرات قادمة من سويسرا خلال اليومين الحاليين فإضطر المدير الفنى للعودة عبر الخطوط الفرنسية بعدما يستقبل قطاراً من سويسرا إلى فرنسا، ويخضع فايلر للمسحة للكشف عن كورونا قبل قيادة تدريبات الفريق.