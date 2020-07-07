شكرا لقرائتكم المصرى يواصل تدريباته اليوم استعدادا لاستئناف الدورى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أدى فريق المصرى تحت قيادة طارق العشرى، تدريبا صباح اليوم ضمن الخطة التى وضعها المدير الفنى للاعبيه لرفع الحمل البدنى بشكل تدريجى فى إطار كافة التدابير الإحترازية التى وضعتها وزارة الشباب والرياضة لكافة الأندية للوقاية من وباء كورونا الذى داهم العالم منذ بداية العام الحالي، حيث يؤدى اللاعبين التدريبات على مجموعتين على فترتين صباحية وتشمل تدريبات فى الجيم وبعد الظهر وعلى البحر لتقوية العضلات والوصول لفورمة المباريات سريعا .

من ناحية أخرى، يحاول طارق العشرى، المدير الفنى للمصرى البورسعيدى، استنساخ تجربة الثلاثى الشاب كريم العراقى وحسن على وإسلام عطية الذين تم تصعيدهم مع الأجهزة الفنية السابقة للفريق من قطاع الناشئين، ونجحوا فى إثبات جدارتهم بارتداء الفانلة الخضراء، وأصبحوا فى وقت قياسى من الأعمدة الرئيسية التى يعتمد عليها أى مدير فنى، وكان آخرهم إيهاب جلال الذى قرر تصعيد الثنائى على وعطية ومنحهم الفرصة سواء محليا أو أفريقيا واستطاعا الثنائى المشاركة بشكل فعال مع الفريق وإحراز العديد من الأهداف المؤثرة .

ويسعى طارق العشرى بالاتفاق مع الدكتور ميمى عبد الرازق رئيس قطاع الناشئين بالنادى المصرى، بمشاهدة تدريبات وبعض مباريات فرق الناشئين بالنادى، لصناعة فريق ثانى يستطيع من خلاله المدير الفنى اختيار عدد من اللاعبين للمشاركة مع الفريق الأول للتغلب على أزمة القيد الحالية التى تمنع حتى الآن المصرى من التعاقد مع أى لاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة .