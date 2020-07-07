شكرا لقرائتكم خالد جلال يطبق نظام التدريب على فترتين في نادى مصر استعدادا للدورى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل طبق خالد جلال المدير الفنى لنادى مصر، نظام التدريب على فترتين على لاعبى الفريق، بدءا من اليوم من أجل استعادة لياقة اللاعبين استعدادا لاستئناف النشاط .

وخضع لاعبو نادى مصر والجهاز الفني، للمسحة الثالثة أمس للاطمئنان على سلامة اللاعبين من فيروس كورونا المستجد استعدادًا لاستئناف الدورى مجددًا 7 أغسطس المقبل.

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وطالب خالد جلال المدير الفنى لفريق نادى مصر من لاعبيه بضرورة الالتزام بنظام غذائى محدد من أجل استعادة اللياقة البدنية فى ظل عودة التدريبات بعد توقف دام لأكثر من 3 أشهر بسبب فيروس كورونا المستجد.

وعاد فريق نادى مصر تحت قيادة مديره الفنى خالد جلال إلى التدريبات السبت تمهيدًا لاستئناف الدورى الممتاز، بعدما ظهرت سلبية العينة الثانية التى أجراها اللاعبون والجهاز الفنى والإدارى من فيروس كورونا، تمهيدًا لعودة النشاط واستئناف الدورى فى المرحلة المقبلة، بعد التراجع عن قرار الانسحاب من الدورى وإجراء المسحات لجميع اللاعبين.

وخضع لاعبو نادى مصر لإجراء مسحة كورونا الأولى، السبت قبل الماضى، فى إطار الاستعدادات لعودة التدريبات الجماعية للفريق، بعد تراجع النادى عن الانسحاب من بطولة الدورى الممتاز، وتلقى اتحاد الكرة خطابا من نادى إف سى مصر يعلن فيه رفضه الانسحاب من بطولة الدورى والموافقة على إجراء المسحات الخاصة بفيروس كورونا للاعبيه تمهيداً لاستئناف بطولة الدورى خلال الفترة المقبلة، بعد خطابه المرسل يوم 17 يونيو الجارى، وتضمن رفضه استئناف النشاط.