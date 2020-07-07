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إشبيلية يهزم إيبار ويعزز تواجده في المركز الرابع

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جدة - بواسطة طلال الحمود - عزز فريق إشبيلية موقعه في المركز الرابع بجدول ترتيب لكرة القدم بفوزه على ضيفه إيبار 1 - صفر يوم الاثنين في المرحلة الرابعة والثلاثين من المسابقة والتي شهدت تعادل ليفانتي 1 -1 مع ضيفه ريال سوسييداد.

وفي المباراة الأولى، سجل لوكاس أوكامبوس هدف الفوز لإشبيلية في الدقيقة 56.

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الفوز رفع رصيد إشبيلية إلى 60 نقطة في المركز الرابع وتوقف رصيد إيبار عند 35 نقطة في المركز السادس عشر.

وفي المباراة الثانية، تقدم سوسييداد بهدف عن طريق ألكسندر إيساك في الدقيقة 12 لكن بعد أربع دقائق فقط أدرك خوسي لويس موراليس التعادل لليفانتي.

ورفع سوسييداد رصيده إلى 51 نقطة في المركز السابع مقابل 43 نقطة لليفانتي في المركز الثاني عشر.

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