استبعاد دالاس من استئناف الدوري الاميركي لكرة القدم بعد إصابة 10 لاعبين بكورونا

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لوس انجليس (أ ف ب) - أعلنت رابطة الدوري الاميركي لكرة القدم (أم أل أس) استبعاد نادي دالاس من المشاركة في استئناف بطولتها بعد تسجيل 11 إصابة بفيروس كورونا بين أفراده، من بينهم عشرة لاعبين.

وجاء في بيان للرابطة أن عشرة لاعبين وعضو من الجهاز الفني في دالاس تثبتت إصابتهم بفيروس "كوفيد-19" منذ وصولهم الى مدينة اورلاندو في ولاية فلوريدا، حيث ستقام البطولة التي أطلق عليها اسم "أم أل أس إيز باك تورنامنت" على شكل بطولة مصغرة في مجمع ديزني اعتبارا من الاربعاء.

وجاء في بيان لدون غاربر مفوض الرابطة أنه "نظرا لتأثير عدد الحالات الإيجابية على قدرة النادي على التدريب ولعب مباريات تنافسية، فقد اتخذنا قرارا بسحب دالاس من بطولة +أم أل أس ايز باك تورنامنت+".

وتابع "لطالما شكلت صحة جميع المشاركين في استئناف البطولة الاولوية بالنسبة لنا وسنستمر في اتخاذ قرارات تتماشى مع تلك الاولوية".

وقال رئيس نادي دالاس دان هانت "نحن نوافق حتما على قرار الرابطة بسحب دالاس من +بطولة أم أل أس إيز باك تورنامنت+ بدافع مخاوف سلامة اللاعبين والعاملين".

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وأشارت الرابطة الى أنه "من بين 557 لاعبا متواجدين الآن في أورلاندو، تثبتت إصابة 13 منهم بفيروس كورونا المستجد، 10 منهم في دالاس والثلاثة الآخرين من ناديين آخريين".

وتوقفت المنافسات منذ آذار/مارس الماضي بعد مرحلتين فقط وخططت الرابطة لاستكمالها على شكل صيغة تشبه كأس العالم بمشاركة الاندية الـ26 جميعها (قبل استبعاد دالاس)، تبدأ بدور المجموعات ثم أدوار إقصائية وصولا الى النهائي.

ووقع دالاس في المجموعة الثانية الى جانب كل من سياتل ساوندرز، سان جوزيه اورثكوايك وفانكوفر وايت كابس الذي أرجئت مباراته التي كانت مقررة معه في التاسع من تموز/يوليو الحالي.

وتفتتح البطولة الاربعاء بلقاء أورلاندو سيتي وإنتر ميامي المملوك من نجم الكرة الانكليزية السابق دافيد بيكهام.