ميسي لن يتخلى عن "برشلونة" حتى اعتزاله

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مدريد: نفى جوسيب ماريا بارتوميو، رئيس برشلونة تكهّنات أن نجم وقائد الفريق ليونيل ميسي لم يعد يرغب في تمديد تعاقده الذي ينتهي في العام المقبل.

أكّد جوسيب ماريا بارتوميو، رئيس برشلونة الإسباني، أن قائد الفريق ليونيل ميسي سيختتم مسيرته في النادي لينفي تكهّنات أن اللاعب الأرجنتيني لم يعد يرغب في تمديد تعاقده الذي ينتهي في العام المقبل.

بارتوميو قال في تصريحات تلفزيونية عقب الفوز 4-1 على فياريال في "الليغا": "ميسي قال إنه سينهي مسيرته مع كرة القدم في برشلونة".

أضاف: ”لن أشرح التفاصيل لأن تركيزنا يتركّز على المسابقة، ونحن نتفاوض مع العديد من اللاعبين، لكن ميسي شرح لنا أنه يريد البقاء، لذا فنحن سنستمتع بوجوده لفترة أطول“.

نقلت إذاعة "كادينا سير" الإسبانية، الخميس الماضي، أن ميسي لا يتّفق مع طريقة إدارة النادي، مؤكّدة رغبة الهداف التاريخي للنادي في مغادرته في 2021.

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مرّ "البرسا" بالعديد من الأزمات في هذا الموسم وحتى أن ميسي تبادل في يناير الماضي الانتقادات مع المدير الرياضي للنادي الفرنسي إيريك أبيدال الذي اعتبر أن اللاعبين "تقاعسوا" في فترة المدرب السابق إرنستو فالفيدري.

وفي مقابلة مع صحيفة "إل موندو ديبورتيفو" في فبراير الماضي اعتبر ميسي أن فريقه لا يملك الكفاءة الكافية للفوز بدوري أبطال أوروبا هذا الموسم.

وفي أبريل الماضي انتقد ميسي إدارة النادي بعد حديثها عن اللاعبين الذين لم يتقبّلوا تخفيض رواتبهم لمساعدة برشلونة في المشاكل المالية التي تعرّض لها خلال أزمة فيروس "كورونا".

أحرز ميسي الهدف رقم 700 في مسيرته في شباك أتلتيكو مدريد من ركلة جزاء يوم الثلاثاء الماضي لكن المباراة انتهت بخيبة للفريق الكتالوني بعد التعادل 2-2 وتراجع حظوظه في الاحتفاظ بلقب الدوري رغم فوزه الكبير أمس على فياريال 4-1.