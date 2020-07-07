مران الأهلي.. تأهيل إكرامي.. انتظام رمضان.. ومسحة فايلر الأربعاء

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- مراسل الخليج 365:

انتظم رمضان صبحي لاعب النادي الأهلي في مران الفريق الجماعي اليوم الثلاثاء وذلك بعد أن كان قد خاض جلسة في الجيم يوم الاثنين.

وشهد مران الأهلي خوض الحارس شريف إكرامي لتدريبات تأهيلية من خلال جلسة في الجيم ثم قام باستكمال المران التأهيلي في الملعب.

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وبدأ المران بمحاضرة من جانب المدرب العام ديفيد سيزا والذي يقود التدريبات حاليًا، كما عقد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة جلسة مع المدرب العام لمناقشة خطة العمل خلال الفترة المقبلة.

وخاض حراس المرمى مرانًا منفردًا تحت قيادة مدرب الحراس يانكون ميشيل والذي ركز على التصويب من أماكن مختلفة في المعلب.

وعاد المدرب رينيه فايلر إلى القاهرة مساء الاثنين بعد إجازة قضاها مع أسرته خلال الفترة الماضية، كما أنه سيخضع لمسحة طبية يوم الأربعاء قبل قيادة المران.